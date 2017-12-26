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СНГ 26.12.2017 17:08

Путин просит правительство поддержать предложение о продлении амнистии капитала

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях продолжающихся внешних ограничений многие представители бизнеса хотят вернуться в российскую юрисдикцию, в связи с чем попросил правительство поддержать предложение о продлении амнистии капитала и освобождение такого бизнеса от уплаты 13% налогов.

"Я прошу это Минфин и Минэкономразвития с коллегами отработать, а Дмитрия Анатольевича просил бы поддержать. С учетом того, что внешние ограничения продолжаются, мы видим, что многие представители бизнеса хотят перебраться в нашу юрисдикцию, но там еще есть над чем подумать с тем, чтобы люди чувствовали себя комфортно, безопасно, чтобы это не было сопряжено с дополнительными расходами", - сказал В.Путин на встрече с членами правительства.

В.Путин напомнил, что на недавней встрече с бизнесом обсуждал вопросы бизнесменов, в частности, возможность продления амнистии капитала и исключить взымание 13% в случае перевода бизнеса в российскую юрисдикцию из-за рубежа.

По его словам, есть вопросы, которые требуют дополнительного регулирования и в части контролируемых иностранных компаний (КИК). "Я прошу это в контакте с бизнес-сообществом, с основными объединениями предпринимателей отработать до конца", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, КАПИТАЛ, АМНИСТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]