Путин просит правительство поддержать предложение о продлении амнистии капитала

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях продолжающихся внешних ограничений многие представители бизнеса хотят вернуться в российскую юрисдикцию, в связи с чем попросил правительство поддержать предложение о продлении амнистии капитала и освобождение такого бизнеса от уплаты 13% налогов.

"Я прошу это Минфин и Минэкономразвития с коллегами отработать, а Дмитрия Анатольевича просил бы поддержать. С учетом того, что внешние ограничения продолжаются, мы видим, что многие представители бизнеса хотят перебраться в нашу юрисдикцию, но там еще есть над чем подумать с тем, чтобы люди чувствовали себя комфортно, безопасно, чтобы это не было сопряжено с дополнительными расходами", - сказал В.Путин на встрече с членами правительства.

В.Путин напомнил, что на недавней встрече с бизнесом обсуждал вопросы бизнесменов, в частности, возможность продления амнистии капитала и исключить взымание 13% в случае перевода бизнеса в российскую юрисдикцию из-за рубежа.

По его словам, есть вопросы, которые требуют дополнительного регулирования и в части контролируемых иностранных компаний (КИК). "Я прошу это в контакте с бизнес-сообществом, с основными объединениями предпринимателей отработать до конца", - сказал президент.