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Дальнее зарубежье 26.12.2017 18:43

Трамп надеется, что демократы помогут разработать новый план здравоохранения

Президент США Дональд Трамп уверен, что представители Демократической и Республиканской партий смогут объединиться для работы над новой системой здравоохранения.

"Учитывая тот факт, что мы отменили нечестное и непопулярное положение (системы Obamacare - ИФ) в рамках налоговой реформы, что, по сути, со временем отменяет и Obamacare в целом, демократы и республиканцы объединятся и разработают новую отличную систему здравоохранения", - написал президент в своем "Твиттере" во вторник.

Ранее в декабре Д.Трамп отмечал, что есть сферы, в которых он видит возможным сотрудничество с Демократической партией.

"В определенный момент, во благо страны, я предполагаю, мы начнем работу с демократами в двухпартийной манере. Инфраструктура была бы идеальной отправной точкой", - писал он 22 декабря в "Твиттере".

Отмена Obamacare и разработка более эффективной и менее дорогостоящей для государства системы здравоохранения - одно из главных предвыборных обещаний Д.Трампа.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]