Трамп надеется, что демократы помогут разработать новый план здравоохранения

Президент США Дональд Трамп уверен, что представители Демократической и Республиканской партий смогут объединиться для работы над новой системой здравоохранения.

"Учитывая тот факт, что мы отменили нечестное и непопулярное положение (системы Obamacare - ИФ) в рамках налоговой реформы, что, по сути, со временем отменяет и Obamacare в целом, демократы и республиканцы объединятся и разработают новую отличную систему здравоохранения", - написал президент в своем "Твиттере" во вторник.

Ранее в декабре Д.Трамп отмечал, что есть сферы, в которых он видит возможным сотрудничество с Демократической партией.

"В определенный момент, во благо страны, я предполагаю, мы начнем работу с демократами в двухпартийной манере. Инфраструктура была бы идеальной отправной точкой", - писал он 22 декабря в "Твиттере".

Отмена Obamacare и разработка более эффективной и менее дорогостоящей для государства системы здравоохранения - одно из главных предвыборных обещаний Д.Трампа.