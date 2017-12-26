Умер композитор Владимир Шаинский - ТВ

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни, говорится в сообщении, размещенном на сайте телеканала "Культура" (ВГТРК) во вторник.

"Только что стало известно, на 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский", - говорится в тексте.

Отмечается, что о кончине работникам информационной программы "Вести" сообщили близкие композитора.