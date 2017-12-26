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СНГ 26.12.2017 17:19

Умер композитор Владимир Шаинский - ТВ

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни, говорится в сообщении, размещенном на сайте телеканала "Культура" (ВГТРК) во вторник.

"Только что стало известно, на 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский", - говорится в тексте.

Отмечается, что о кончине работникам информационной программы "Вести" сообщили близкие композитора.

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Тэги: РОССИЯ, КОМПОЗИТОР, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]