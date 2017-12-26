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СНГ 26.12.2017 17:34

Почти 670 человек собрались на заседание инициативной группы Путина

Инициативная группа по поддержке самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году начала работу, в зале присутствуют 668 человек.

"Завершилась регистрация участников нашей группы. На сегодняшний день в зале находится 668 человек. Мы собрались в соответствии с законом "О выборах президента России" и, таким образом, наше собрание является правомочным", - сообщила председатель группы - руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Она отметила, что на встрече присутствует представитель ЦИК - Александр Клюкин.

"Нотариус удостоверил протокол регистрации членов нашей группы, и я могу объявить собрание открытым", - сказала Е.Шмелева.

Она предложила решать все вопросы открытым голосованием.

По ее словам, группе предстоит принять решение по трем вопросам: об образовании группы избирателей в поддержку самовыдвижения В.Путина, о поддержке самовыдвижения В.Путина и о назначении уполномоченных представителей группы и наделении их определенными полномочиями.

Е.Шмелева уточнила, что группа будет работать в течение часа.

В президиуме собрания кроме Е.Шмелевой находятся секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, депутат Иосиф Кобзон.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГРУППА, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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