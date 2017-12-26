Почти 670 человек собрались на заседание инициативной группы Путина

Инициативная группа по поддержке самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году начала работу, в зале присутствуют 668 человек.
"Завершилась регистрация участников нашей группы. На сегодняшний день в зале находится 668 человек. Мы собрались в соответствии с законом "О выборах президента России" и, таким образом, наше собрание является правомочным", - сообщила председатель группы - руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.
Она отметила, что на встрече присутствует представитель ЦИК - Александр Клюкин.
"Нотариус удостоверил протокол регистрации членов нашей группы, и я могу объявить собрание открытым", - сказала Е.Шмелева.
Она предложила решать все вопросы открытым голосованием.
По ее словам, группе предстоит принять решение по трем вопросам: об образовании группы избирателей в поддержку самовыдвижения В.Путина, о поддержке самовыдвижения В.Путина и о назначении уполномоченных представителей группы и наделении их определенными полномочиями.
Е.Шмелева уточнила, что группа будет работать в течение часа.
В президиуме собрания кроме Е.Шмелевой находятся секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, депутат Иосиф Кобзон.
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