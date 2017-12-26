Инициативная группа избирателей выдвинула Путина кандидатом на пост президента РФ - решение собрания

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на собрании инициативной группы избирателей в павильоне "Россия - моя история" на ВДНХ.

Глава государства идёт на очередные - для него четвертые - выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

Центризбирком 18 декабря утвердил график проведения избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта будущего года.