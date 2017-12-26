Глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал проявлением двойных стандартов удаление аккаунтов руководителя Чечни Рамзана Кадырова из Facebook и Instagram, отметив, что в этой ситуации должны разбираться Минюст и прокуратура.

"Это яркий пример двойных стандартов", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам министра, "надо посмотреть и правовую оценку должен дать Минюст и прокуратура".

Н.Никифоров отметил, что сложившаяся ситуация показывает, что "интернет не вне политики".

По его словам, нужно также избегать "односторонних политически-мотивированных действий со стороны отдельных государств". "Для этого нужно принять международный документ, чтоб у нас была правовая платформа и фундамент", - сказал он.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что ведомство направило Facebook и Instagram письмо с запросом о причинах удаления аккаунтов Р.Кадырова.