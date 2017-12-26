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СНГ 26.12.2017 19:04

Глава Минкомсвязи усмотрел в блокировке аккаунтов Кадырова в Facebook и Instagram "двойные стандарты"

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал проявлением двойных стандартов удаление аккаунтов руководителя Чечни Рамзана Кадырова из Facebook и Instagram, отметив, что в этой ситуации должны разбираться Минюст и прокуратура.

"Это яркий пример двойных стандартов", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам министра, "надо посмотреть и правовую оценку должен дать Минюст и прокуратура".

Н.Никифоров отметил, что сложившаяся ситуация показывает, что "интернет не вне политики".

По его словам, нужно также избегать "односторонних политически-мотивированных действий со стороны отдельных государств". "Для этого нужно принять международный документ, чтоб у нас была правовая платформа и фундамент", - сказал он.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что ведомство направило Facebook и Instagram письмо с запросом о причинах удаления аккаунтов Р.Кадырова.

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Тэги: РОССИЯ, МИНКОМСВЯЗИ, КАДЫРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]