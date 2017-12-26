Проект госпрограммы вооружения внесен на рассмотрение президенту РФ - Рогозин

Проект государственной программы вооружения на период до 2027 года находится на рассмотрении президента РФ, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Документ полностью внесен президенту в середине декабря - проект указа и огромный документ, который состоит из 6 тыс. с лишним страниц", - сказал Д.Рогозин журналистам в Москве во вторник.
Теперь вопрос, когда документ подпишет президент, сказал вице-премьер.
Среди приоритетов новой госпрограммы - достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны.
В середине ноября вице-премьер заявлял, что новая государственная программа вооружения на период до 2027 года предполагает, в частности, серийные поставки танков Т-14 "Армата" и новейшей боевой авиации.
"Особенность новой программы вооружения на 2018-2027 годы - это превращение опытных образцов, которые проходят испытания, в серийные поставки. Это танк Т-14 "Армата", это перспективный комплекс фронтовой авиации, это перспективный авиационный комплекс дальней авиации и многое, многое другое ", - сказал Д.Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
"Это формирование нового задела, который, по сути дела, связан с переходом на шестой технологический уклад", - сказал вице-премьер, отметив, что новая госпрограмма также предполагает переход на высокоточные боеприпасы.
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщал ранее, что Вооруженные силы по новой программе получат гиперзвуковое оружие. В апреле Ю.Борисов сообщал "Интерфаксу", что в рамках новой ГВП в ВС РФ начнут поступать зенитные ракетные системы С-500.
Строительство атомного подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б" заложено в новую госпрограмму вооружения, сообщил в декабре главком ВМФ РФ Владимир Королев.
После утверждения новой ГПВ продолжится разработка атомных подлодок пятого поколения, сообщил в понедельник в "Интерфаксу" глава ОСК Алексей Рахманов.
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