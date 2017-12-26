Следственный комитет России завел видео-блог с оперативной видеосъемкой и комментариями следователей

Следственный комитет РФ создал канал на YouTube, где будут размещаться оперативные видеоматериалы, комментарии сотрудников ведомства и другие материалы, сообщили "Интерфаксу" в СКР.
"Следственный комитет Российской Федерации начинает новый уникальный проект - интернет-телевидение. Его цель - сделать ведомство еще более открытым, мобильным, объективным", - говорится в сообщении ведомства.
В СКР обещают учитывать пожелания и идеи, которые сможет высказать в комментариях любой пользователь.
"Ведомственное интернет-ТВ станет надежной и авторитетной площадкой для диалога с гражданами и общественными институтами, обмена опытом с профильными специалистами. Данный медиапроект направлен на формирование четкой гражданской позиции и укрепление доверия у людей к системе правоохранительных органов", - подчеркивают в ведомстве.
Помимо оперативных видео и комментариев сотрудников и руководства СКР планируется также публикация документальных фильмов об истории ведомства, освещение рабочих совещаний и прочей деятельности следователей.
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