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СНГ 26.12.2017 19:28

Следственный комитет России завел видео-блог с оперативной видеосъемкой и комментариями следователей

Следственный комитет РФ создал канал на YouTube, где будут размещаться оперативные видеоматериалы, комментарии сотрудников ведомства и другие материалы, сообщили "Интерфаксу" в СКР.

"Следственный комитет Российской Федерации начинает новый уникальный проект - интернет-телевидение. Его цель - сделать ведомство еще более открытым, мобильным, объективным", - говорится в сообщении ведомства.

В СКР обещают учитывать пожелания и идеи, которые сможет высказать в комментариях любой пользователь.

"Ведомственное интернет-ТВ станет надежной и авторитетной площадкой для диалога с гражданами и общественными институтами, обмена опытом с профильными специалистами. Данный медиапроект направлен на формирование четкой гражданской позиции и укрепление доверия у людей к системе правоохранительных органов", - подчеркивают в ведомстве.

Помимо оперативных видео и комментариев сотрудников и руководства СКР планируется также публикация документальных фильмов об истории ведомства, освещение рабочих совещаний и прочей деятельности следователей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]