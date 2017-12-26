Китай, Пакистан и Афганистан договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом - СМИ

Главы МИД КНР, Афганистана и Пакистана встретились в Пекине, где в ходе переговоров достигли соглашение о противодействии терроризму, угрожающему Синьцзян-Уйгурскому автономному району КНР (СУАР), сообщают во вторник западные СМИ.
"Мы договорились сотрудничать в области борьбы с терроризмом в любой его форме и проявлении, без каких-либо различий, - приводят СМИ слова главы афганского МИД Салахуддина Раббани.
По его словам, Афганистан продолжит "решительную борьбу" против различных террористических групп, включая "Исламское движение Восточного Туркестана"
В свою очередь глава МИД КНР Ван И отметил, что стороны достигли трехстороннего соглашения в борьбе с терроризмом, добавив, что Китай "полностью использует" потенциал для экономического сотрудничества со странами, граничащими с СУАР.
СМИ отмечают, что КНР нужна поддержка Афганистана и Пакистана для контроля границы в СУАР, где происходят террористические атаки, совершаемые в основном представителями уйгурского мусульманского меньшинства.
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