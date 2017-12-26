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Дальнее зарубежье 26.12.2017 19:45

Китай, Пакистан и Афганистан договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом - СМИ

Главы МИД КНР, Афганистана и Пакистана встретились в Пекине, где в ходе переговоров достигли соглашение о противодействии терроризму, угрожающему Синьцзян-Уйгурскому автономному району КНР (СУАР), сообщают во вторник западные СМИ.

"Мы договорились сотрудничать в области борьбы с терроризмом в любой его форме и проявлении, без каких-либо различий, - приводят СМИ слова главы афганского МИД Салахуддина Раббани.

По его словам, Афганистан продолжит "решительную борьбу" против различных террористических групп, включая "Исламское движение Восточного Туркестана"

В свою очередь глава МИД КНР Ван И отметил, что стороны достигли трехстороннего соглашения в борьбе с терроризмом, добавив, что Китай "полностью использует" потенциал для экономического сотрудничества со странами, граничащими с СУАР.

СМИ отмечают, что КНР нужна поддержка Афганистана и Пакистана для контроля границы в СУАР, где происходят террористические атаки, совершаемые в основном представителями уйгурского мусульманского меньшинства.

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Тэги: КИТАЙ, ПАКИСТАН, АФГАНИСТАН, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]