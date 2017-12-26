Глава Минобороны Азербайджана провел наблюдение за позициями ВС Армении в зоне карабахского фронта

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел наблюдение за позициями ВС Армении, дислоцированных на оккупированных азербайджанских территориях.

З.Гасанов и руководящий состав министерства побывали в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне, по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Министр обороны провел наблюдение за позициями противника, ознакомился с ситуацией на передней линии обороны»,- говорится в сообщении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, З.Гасанов также принял участие в церемонии открытия нового опорного пункта в одной из воинских частей, а также автопарка для военной техники.

Кроме того, азербайджанский министр проверил уровень боеготовности военной техники.

Ф.Исазаде