Компенсации в DemirBank подлежат вклады на сумму 63,5 млн манатов - регулятор

Общий объем вкладов в азербайджанском «DemirBank», подлежащих компенсации, оценивается в 63,5 млн манатов, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, MBNP 22 декабря приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.
«По состоянию на 30 сентября 2017 года в DemirBank имелось 66,286 тыс. вкладчиков, объем вкладов которых оценивался в 81,5 млн манатов. При этом, первичный анализ показал, что на получение компенсаций могут рассчитывать 55,213 тыс. человек, общий объем вкладов которых оценивается в 63,5 млн манатов», - отмечается в сообщении.
При этом 52,732 тыс. вкладчиков имеют вклады на сумму менее 1 тыс. манатов.
DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).
А.Азизов
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