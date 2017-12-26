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Финансы 26.12.2017 20:30

Компенсации в DemirBank подлежат вклады на сумму 63,5 млн манатов - регулятор

Общий объем вкладов в азербайджанском «DemirBank», подлежащих компенсации, оценивается в 63,5 млн манатов, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, MBNP 22 декабря приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.

«По состоянию на 30 сентября 2017 года в DemirBank имелось 66,286 тыс. вкладчиков, объем вкладов которых оценивался в 81,5 млн манатов. При этом, первичный анализ показал, что на получение компенсаций могут рассчитывать 55,213 тыс. человек, общий объем вкладов которых оценивается в 63,5 млн манатов», - отмечается в сообщении.

При этом 52,732 тыс. вкладчиков имеют вклады на сумму менее 1 тыс. манатов.

DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).

А.Азизов

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Тэги: БАНК, ВКЛАДЫ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]