Решающий удар по ИГИЛ в Сирии нанесен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нанесен решающий удар по ИГИЛ, и хотя отдельные бежавшие с поля боя боевики пытаются выбраться из Сирии за границу, ясно, что основная борьба уже позади", - заявил министр в среду на встрече с лидером сирийского оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой.

"Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром "Джабхат ан-Нусры", - добавил С.Лавров.

"Сирийская армия вместе со своими союзниками и при нашей поддержке теснит "нусровцев", но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне", - сказал российский министр.