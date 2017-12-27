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Дальнее зарубежье 27.12.2017 15:44

Лавров называет разгром "Джабхат ан-Нусры" главной антитеррористической задачей в Сирии после решающего удара по ИГИЛ

Решающий удар по ИГИЛ в Сирии нанесен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нанесен решающий удар по ИГИЛ, и хотя отдельные бежавшие с поля боя боевики пытаются выбраться из Сирии за границу, ясно, что основная борьба уже позади", - заявил министр в среду на встрече с лидером сирийского оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой.

"Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром "Джабхат ан-Нусры", - добавил С.Лавров.

"Сирийская армия вместе со своими союзниками и при нашей поддержке теснит "нусровцев", но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне", - сказал российский министр.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]