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Регион 27.12.2017 15:14

Вступление в ЕС и НАТО остаются главными задачами внешней политики Грузии - премьер

Главными приоритетами Грузии в 2018 году будут дальнейшая интеграция в европейские и евроатлантические структуры, заявил премьер-министр республики Георгий Квирикашвили

"Наша команда не раз заявляла, что главными приоритетами являются максимальная интеграция в европейские и евроатлантические структуры. Все проводимые нами реформы направлены на реализацию этой задачи", - сказал премьер-министр в среду на заседании правительства.

"В 2017 году главным нашим достижением в этом направлении было получение безвизового режима со странами Евросоюза, но у нас далеко идущие цели и мы хотим стать полноправным членом Евросоюза", - отметил он.

"Мы уверены в успехе выполнения нашей программы. Вместе с тем мы активно работаем в направлении интеграции с НАТО и сотрудничества с США. Эти векторы также являются нашими главными приоритетами", - заявил Г.Квирикашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВНЕШПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]