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Дальнее зарубежье 27.12.2017 15:32

Южнокорейская прокуратура требует 12-летнего тюремного заключения для фактического главы Samsung Ли Чжэ Ена

В Южной Корее прокуратура потребовала приговорить к 12 годам лишения свободы одного из богатейших бизнесменов Южной Кореи и фактического главу Samsung Electronics - предпринимателя Ли Чжэ Ена - за дачу взяток и присвоение средств, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

Высокий суд Сеула в среду получил соответствующий запрос от прокуратуры в рамках рассмотрения апелляции на предыдущее решение нижестоящего суда, который в августе приговорил Ли Чжэ Ена к пяти годам тюремного заключения.

Ожидается, что Высокий суд Сеула изучит этот запрос в течение ближайших нескольких недель.

По версии следствия, Ли Чжэ Ен и еще четыре менеджера Samsung сфабриковали множество документов, чтобы скрыть взятки, перечисленные Чхве Сун Силь - подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе - в обмен на покровительство руководства страны. Размеры этих взяток исчислялись миллионами долларов США.

Следователи утверждали, что Ли Чжэ Ен рассчитывал на поддержку, которая позволила бы ему принять меры для беспрепятственного получения контроля над Samsung Group в случае смерти его отца Ли Кун Хи, отошедшего от дел по состоянию здоровья, но сохраняющего за собой пост председателя совета директоров Samsung.

В ходе разбирательств он отрицал свою вину. Он заявил, что не был знаком с Чхве Сун Силь до того момента, как разгорелся коррупционный скандал, а также не обсуждал ситуацию о потенциальной смене контроля в Samsung с бывшим президентом в ходе четырех проведенных с нею встреч.

Тем не менее адвокаты Samsung не опровергали данные, что компания пожертвовала крупную сумму компаниям, контролируемым Чхве Сун Силь, однако оспаривали назначение этих пожертвований.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, SAMSUNG, ГЛАВА, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]