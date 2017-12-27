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СНГ 27.12.2017 16:05

Почти 40% украинского экспорта приходится на ЕС - премьер Гройсман

Украинский экспорт в 2017 году увеличился на 20%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В 2017 году общий экспорт вырос почти на 20%, за девять месяцев это было $35 млрд, которые поступили в Украину за продукцию, созданную украинскими руками", - сказал он, открывая заседание Кабинета министров в среду.

Премьер также подчеркнул, что почти 40% украинского экспорта - это доля Европейского Союза. По его словам, правительство на заседании намерено утвердить экспортную стратегию Украины, а в 2018 году планируется запустить работу Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

"Буквально на прошлой неделе я провел рабочее совещание, я думаю, до конца января мы выйдем на согласованное решение в вопросе поддержки украинского экспорта", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЭКСПОРТ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]