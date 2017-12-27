Путин лично подает документы в ЦИК РФ для выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах

Президент России Владимир Путин в среду днем приехал в Центризбирком РФ, чтобы лично подать документы для выдвижения в качестве кандидата на пост главы государства.

После проверки документов ЦИК должен принять решение о регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения В.Путина, и в этом случае он сможет начать сбор подписей в свою поддержку. По закону, их должно быть не менее 300 тыс.

В.Путин уже в третий раз идет на выборы президента как самовыдвиженец. Его выдвигает инициативная группа избирателей. В 2000 году (тогда еще в качестве и.о. президента) и в 2003-м он также приходил в ЦИК "записываться в кандидаты" в качестве самовыдвиженца. В 2011 году на пост главы государства его выдвигала "Единая Россия".

Решение о самовыдвижении В.Путина в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года было накануне единогласно поддержано инициативной группой избирателей, собиравшихся на ВДНХ.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" вице-спикер Госдумы, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева, в инициативную группу по выдвижению В.Путина войдет порядка 600 человек. Оргкомитет по ее созданию образовали люди, которые лично знают главу государства - политики, деятели культуры, общественные деятели, спортсмены, представители бизнеса. Ожидается, что общественную поддержку В.Путину окажут партии, общественные движения, волонтеры, вузы, физические лица, не входящие ни в какие организации, рассказал в свою очередь "Интерфаксу" глава Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Со своей стороны в ЦИК РФ ранее поясняли, что В.Путин, заявивший о намерении баллотироваться на новый срок, не обязан уходить в отпуск на время избирательной кампании.

Согласно закону "О выборах", кандидаты, работающие на госслужбе и в СМИ, обязаны уходить в отпуск после официальной регистрации их в качестве кандидата и непосредственно до самих выборов. Вместе с тем президент замещает государственную должность, поэтому на него эта норма закона не распространяется.

Центризбирком 18 декабря утвердил график проведения президентской избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать собранные подписи в ЦИК до 7 января.

В.Путин стал первым лицом государства 31 декабря 1999 года, когда по решению президента РФ Бориса Ельцина был назначен и.о. президента РФ - в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку. Впервые избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах. В 1999-2000 годах и с 2008 по 2012 годы работал в должности председателя правительства РФ. В 2012 году он был избран на пост президента РФ на шесть лет после внесения изменений в Конституцию, дающих ему также право быть избранным на второй шестилетний срок.