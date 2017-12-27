Освобожденных в Ливии двух белорусских врачей вывезли из страны - МИД Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило распространенную ранее информацию об освобождении в Ливии двух белорусских врачей.

"По нашей информации, белорусские граждане вылетели из Ливии. Мы с российскими партнерами сделали все необходимое для их освобождения", - заявил в среду агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Как сообщалось, двое граждан Белоруссии, врачи Инна Бабуш и Сергей Здота были задержаны в ливийском городе Зинтан в конце октября после того, как у них истек контракт с одним из медицинских учреждений. Белорусские врачи уехали работать в Ливию еще в 2010 году, однако после окончания контракта их отказались отпускать из города.

В координации с МИД России и МИД Белоруссии удалось связаться с белорусскими гражданами, освободить их и вывезти в безопасное место.

Руководитель Контактной группы по Ливии Лев Деньгов сообщил ранее, что граждане Белоруссии освобождены в Ливии при содействии лидера Чечни Рамзана Кадырова и МИД РФ, в среду они прибудут на родину.