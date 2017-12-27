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СНГ 27.12.2017 16:30

Освобожденных в Ливии двух белорусских врачей вывезли из страны - МИД Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило распространенную ранее информацию об освобождении в Ливии двух белорусских врачей.

"По нашей информации, белорусские граждане вылетели из Ливии. Мы с российскими партнерами сделали все необходимое для их освобождения", - заявил в среду агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Как сообщалось, двое граждан Белоруссии, врачи Инна Бабуш и Сергей Здота были задержаны в ливийском городе Зинтан в конце октября после того, как у них истек контракт с одним из медицинских учреждений. Белорусские врачи уехали работать в Ливию еще в 2010 году, однако после окончания контракта их отказались отпускать из города.

В координации с МИД России и МИД Белоруссии удалось связаться с белорусскими гражданами, освободить их и вывезти в безопасное место.

Руководитель Контактной группы по Ливии Лев Деньгов сообщил ранее, что граждане Белоруссии освобождены в Ливии при содействии лидера Чечни Рамзана Кадырова и МИД РФ, в среду они прибудут на родину.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ЛИВИЯ, ВРАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]