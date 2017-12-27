Обмен удерживаемыми лицами в Донбассе состоится не ранее двух часов дня местного времени - СМИ

Запланированный на 27 декабря в Донбассе обмен удерживаемыми лицами состоится не ранее 14:00 (16:00) на КПВВ "Майорское", сообщает сайт "Громадське ТВ" в среду со ссылкой на собственного корреспондента.

"Обмен состоится не раньше 14:00", - говорится на сайте издания.

Кроме того, по данным "Громадське ТВ", на время процесса обмена в районе КПВВ "Майорское", расположенном возле Горловки Донецкой области на линии разграничения сторон, полностью отключат Интернет.

Ранее руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко призвал к так называемому "режиму тишины" до 14.00: "Я за тишину на тему обмена до 14.00. Все мысли в поддержку родных, которые ждали годами. Всем причастным к процессу - терпения. Все получится".