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СНГ 27.12.2017 17:01

Обмен удерживаемыми лицами в Донбассе состоится не ранее двух часов дня местного времени - СМИ

Запланированный на 27 декабря в Донбассе обмен удерживаемыми лицами состоится не ранее 14:00 (16:00) на КПВВ "Майорское", сообщает сайт "Громадське ТВ" в среду со ссылкой на собственного корреспондента.

"Обмен состоится не раньше 14:00", - говорится на сайте издания.

Кроме того, по данным "Громадське ТВ", на время процесса обмена в районе КПВВ "Майорское", расположенном возле Горловки Донецкой области на линии разграничения сторон, полностью отключат Интернет.

Ранее руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко призвал к так называемому "режиму тишины" до 14.00: "Я за тишину на тему обмена до 14.00. Все мысли в поддержку родных, которые ждали годами. Всем причастным к процессу - терпения. Все получится".

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ОБМЕН, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]