Путин: в 21 регионе зафиксирован рост инвестиций в основной капитал

Президент РФ Владимир Путин отметил десять регионов, власти которых смогли добиться серьезного увеличения роста инвестиций на фоне общего снижения объема капиталовложений по стране.

"Много в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. Так, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился, а именно на 7,9%. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал, причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении", - заявил В.Путин на заседании госсовета в среду.

По его словам, лучшими субъектами оказались: Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ.

"Улучшение делового климата требует системного подхода", - отметил президент.