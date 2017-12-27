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СНГ 27.12.2017 17:16

Путин: в 21 регионе зафиксирован рост инвестиций в основной капитал

Президент РФ Владимир Путин отметил десять регионов, власти которых смогли добиться серьезного увеличения роста инвестиций на фоне общего снижения объема капиталовложений по стране.

"Много в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. Так, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился, а именно на 7,9%. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал, причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении", - заявил В.Путин на заседании госсовета в среду.

По его словам, лучшими субъектами оказались: Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ.

"Улучшение делового климата требует системного подхода", - отметил президент.

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Тэги: РОССИЯ, РЕГИОНЫ, ИНВЕСТИЦИИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]