Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0188 RUR   0.0295 GBR   2.2745 TRY   0.4464

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.47 Brent   65.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 12° 29 Дек 30 Дек 10°

Финансы 27.12.2017 15:21

Предприниматели в Азербайджане в 2017г получили кредиты по линии НФПП на 146 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций в 2017 году выдал предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 146 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты 1,953 тыс. субъектов предпринимательства общей стоимостью 635,6 млн манат. Реализация данных проектов позволит открыть до 6,6 тыс. новых рабочих мест.

Из общей суммы льготных кредитов 65% пришлось на регионы страны, 35% - на долю бакинских поселков.

В структуре кредитования 67,6% выделенных средств направлено на развитие аграрного сектора, 32,4% - на производство различной промпродукции, развитие перерабатывающих отраслей и прочее.

В 2017 году за счет льготных кредитов НФПП введено в эксплуатацию 60 предприятий, продолжается строительно-монтажные работы по 40 предприятиям.

НФПП в среду организовал в Сураханском районе Баку мероприятие по господдержке предпринимательства.

В рамках мероприятия льготные кредиты на общую сумму 8,8 млн манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Баку и столичных пригородах. Средства будут направлены, главным образом, на создание агропарков, тепличных комплексов, развитие животноводства, овощеводства, птицеводства, производство окон и дверей и др. сфер.

По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть свыше 200 рабочих мест.

В сообщении отмечается, что в 2018 году основными направлениями кредитования из средств НФПП будут: создание агропарков, комплексов племенного животноводства и теплиц, крупных фермерских хозяйств, хозяйств интенсивного рыбоводства, логистических центров, предприятий по разделке мяса, производству кормов, хлебобулочных изделий, стройматериалов, предприятий по переработке плодоовощной продукции и прочих промпредприятий, а также развитие малого предпринимательства.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НФПП, ПРОЕКТЫ, КРЕДИТЫ


Похожие новости


НФПП готов кредитовать создание предприятия по производству растительных масел на западе Азербайджана НФПП готов кредитовать строительство предприятия по производству сухофруктов в Гейчае НФПП готов кредитовать строительство отеля на юго-востоке Азербайджана НФПП готов кредитовать строительство отеля на западе Азербайджана НФПП готов кредитовать проекты по реконструкции объектов оздоровительного туризма в Азербайджане НФПП готов кредитовать проект по созданию агропарка в Бардинском районе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]