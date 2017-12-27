Глава МИД Киргизии не видит проблем в подготовке нового соглашения о сотрудничестве с США

Киргизия и США продолжают процесс подготовки нового соглашения о сотрудничестве, которое будет дополнено "дорожной картой" конкретных мероприятий, заявил в среду журналистам министр иностранных дел республики Эрлан Абдылдаев

По его словам, в течение года обе стороны вели и продолжают вести "переговоры по новому соглашению о сотрудничестве". "В нем много есть разных статей, которые определяют направления (сотрудничества). Есть статьи, которые касаются иммунитетов и привилегий. С учетом реализуемых программ и проектов по уровню иммунитетов и привилегий мы хотим привести их в один стандарт с аналогичными проектами, которые существуют с другими странами, с кем мы ведем сотрудничество", - сказал министр.

Он добавил, что "есть вещи, по которым нужно проводить дальнейшие переговоры, сейчас есть общее понимание по 60-65% соглашения, и эта работа продолжается".

По словам Э.Абдылдаева, что киргизская сторона считает, что к соглашению должна быть приложена "дорожная карта" и "соглашение должно работать на конкретные мероприятия и проекты, которые киргизская и американская стороны согласовали".

"Мы сейчас "дорожную карту" с американской стороной проговариваем, мы свой проект им передали и ведем дальнейшие переговоры. Самое главное, мы понимаем, что необходимо выйти на взаимоотношения, которые отвеют интересам двух сторон", - сказал министр.

Э.Абдылдаев подчеркнул, что в переговорах с США по подготовке нового соглашения о сотрудничестве "проблем или искусственных вещей я не вижу, идет рабочий процесс, думаю, что все будет нормально".

В середине 2015 года отношения Киргизии и США осложнились после того, как Госдеп вручил премию "Защитник прав человека" Азимжану Аскарову, осужденному пожизненно за участие в массовых беспорядках и этнических столкновениях на юге Киргизии в июне 2010 года. В результате республика разорвала подписанное в 1993 году киргизско-американское соглашение о сотрудничестве.

В октябре 2015 года в ходе визита в Бишкек госсекретаря США Джона Керри было объявлено, что Киргизия и США подготовят новое соглашение о сотрудничестве.