Долги британцев по кредитным картам за подарки на Рождество превысят $600 в новом году

Четверть британских потребителей начнут 2018 год с задолженностью по кредитным картам из-за подарков и расходов на празднование Рождества, средняя сумма задолженности составит 452 фунта стерлингов ($603), говорится в исследовании, проведенном службой сравнения цен uSwitch.
Половина из них опасаются, что не смогут выплатить долг и до следующих рождественских праздников.
В общей сложности покупатели потратили 8,5 млрд фунтов по кредитным картам, чтобы подготовиться к Рождеству. При этом почти пятая часть потребителей превысила рождественский бюджет.
"Январь должен быть временем для того, чтобы смотреть в будущее, но миллионы британцев по всей стране будут постоянно вспоминать о чрезмерных предпраздничных тратах", - сказала эксперт uSwitch Ташема Джексон.
В опросе uSwitch приняли участие более 4 тыс. человек.
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