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Это интересно 27.12.2017 15:49

Долги британцев по кредитным картам за подарки на Рождество превысят $600 в новом году

Четверть британских потребителей начнут 2018 год с задолженностью по кредитным картам из-за подарков и расходов на празднование Рождества, средняя сумма задолженности составит 452 фунта стерлингов ($603), говорится в исследовании, проведенном службой сравнения цен uSwitch.

Половина из них опасаются, что не смогут выплатить долг и до следующих рождественских праздников.

В общей сложности покупатели потратили 8,5 млрд фунтов по кредитным картам, чтобы подготовиться к Рождеству. При этом почти пятая часть потребителей превысила рождественский бюджет.

"Январь должен быть временем для того, чтобы смотреть в будущее, но миллионы британцев по всей стране будут постоянно вспоминать о чрезмерных предпраздничных тратах", - сказала эксперт uSwitch Ташема Джексон.

В опросе uSwitch приняли участие более 4 тыс. человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОЖДЕСТВО, КРЕДИТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]