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СНГ 27.12.2017 17:45

В Великобритании планируют позже в среду попытаться отбуксировать до Саутгемптона давшее крен российское судно

В британской береговой охране сообщили о планах попытаться позже в среду отбуксировать давшее сильный крен российское грузовое судно "Механик Ярцев" до порта Саутгемптона.

"Из-за плохой погоды выполнение плана переместить "Механика Ярцева" в порт Саутгемптона приостановлено. Планируется отбуксировать судно позже сегодня. Экипажу ничего не угрожает", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Твиттере" британского агентства Береговой охраны.

По его информации "Механик Ярцев" в настоящее время находится в проливе Солент, который отделяет остров Уайт от остальной Великобритании.

Согласно данным международной Автоматической идентификационной системы (AIS), грузовое судно в настоящее время практически не движется. Неподалеку находятся два британских судна, оказывающие ему поддержку. В частности, речь идет о спасательной лодке.

Ранее британские СМИ сообщали, что "Механик Ярцев" может пострадать из-за сложных погодных условий, прогнозируемых метеорологами.

В сообщениях отмечается, что отрицательно на ситуацию могут повлиять порывы ветра и довольно сильные волны.

О проблемах, возникших у российского судна, стало известно во вторник вечером. "Механик Ярцев" вышел из Риги и направлялся в Северную Ирландию. О возможных причинах возникшего у судна крена британские СМИ не сообщают.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, СУДНО, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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