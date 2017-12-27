В Сирии представитель возглавляемой США международной коалиции сообщил об операциях против ИГИЛ

При поддержке сил антиигиловской коалиции члены вооруженной группировки "Магавир аль-Тавра" провели на днях серию операций по вытеснению боевиков террористической группировки ИГИЛ из пустыни Хамад на юге Сирии, сообщил в пятницу представитель операции "Непоколебимая решимость".
Этим акциям предшествовала серия операций, прошедших ранее в этом месяце "в 55-километровой деконфликтной зоне на юге, признанной коалицией, Россией и сирийским режимом", - отметил представитель возглавляемой США международной коалиции.
"Комбинированные операции стали результатом многочасового планирования, укрепления доверия и тесного сотрудничества между силами специального назначения коалиции и "Магавир аль-Тавра", - заявил командующий операцией "Непоколебимая решимость" в Сирии и Ираке американский генерал сухопутных войск Джеймс Джаррард.
По его словам, в результате операций были уничтожены ряд террористов, отбиты пещеры, которые долгое время использовались ИГИЛ для хранения оружия, взрывчатки и средств связи.
Проведенные операции подтверждают, что 55-километровая деконфликтная зона "остается негостеприимным местом" для ИГИЛ, говорится в сообщении коалиции.
"ИГИЛ периодически появляется в пустыне Хамад", - сказал Дж.Джаррард.
"Тем не менее, внутри деконфликтной зоны, наши партнерские силы успешно пресекают передвижения ИГИЛ",- подчеркнул генерал.
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