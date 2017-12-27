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Дальнее зарубежье 27.12.2017 18:01

В Сирии представитель возглавляемой США международной коалиции сообщил об операциях против ИГИЛ

При поддержке сил антиигиловской коалиции члены вооруженной группировки "Магавир аль-Тавра" провели на днях серию операций по вытеснению боевиков террористической группировки ИГИЛ из пустыни Хамад на юге Сирии, сообщил в пятницу представитель операции "Непоколебимая решимость".

Этим акциям предшествовала серия операций, прошедших ранее в этом месяце "в 55-километровой деконфликтной зоне на юге, признанной коалицией, Россией и сирийским режимом", - отметил представитель возглавляемой США международной коалиции.

"Комбинированные операции стали результатом многочасового планирования, укрепления доверия и тесного сотрудничества между силами специального назначения коалиции и "Магавир аль-Тавра", - заявил командующий операцией "Непоколебимая решимость" в Сирии и Ираке американский генерал сухопутных войск Джеймс Джаррард.

По его словам, в результате операций были уничтожены ряд террористов, отбиты пещеры, которые долгое время использовались ИГИЛ для хранения оружия, взрывчатки и средств связи.

Проведенные операции подтверждают, что 55-километровая деконфликтная зона "остается негостеприимным местом" для ИГИЛ, говорится в сообщении коалиции.

"ИГИЛ периодически появляется в пустыне Хамад", - сказал Дж.Джаррард.

"Тем не менее, внутри деконфликтной зоны, наши партнерские силы успешно пресекают передвижения ИГИЛ",- подчеркнул генерал.

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Тэги: СИРИЯ, США, ТЕРРОРИСТЫ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]