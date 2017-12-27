Суд отказал Саакашвили в открытии производства по его иску к Минюсту Украины и прокуратуре Киева

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подал в Окружной административный суд Киева иски к Государственной миграционной службе Украины, к Минюсту и прокуратуре Киева.

В открытии производства по иску к Минюсту и прокуратуре судом было отказано.

Как сообщила в среду пресс-служба Окружного админсуда Киева, на днях суд отказал в открытии производства по административному делу по иску М.Саакашвили к министерству юстиции Украины и прокуратуре Киева.

Истец просил признать противоправными действия Минюста относительно принятия к рассмотрению ходатайства Главной прокуратуры министерства юстиции Грузии "о розыске, заключении под стражу и выдаче" М.Саакашвили, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку М.Саакашвили на основании соответствующего ходатайства, пояснила пресс-служба суть иска.

Кроме того, в Окружной админсуд Киева поступил иск от М.Саакашвили к Государственной миграционной службе (ГМС) Украины. Так, истец просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС относительно рассмотрения жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании М.Саакашвили беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством. Он также просит суд обязать ГМС рассмотреть соответствующие жалобу и сообщения. В настоящее время суд рассматривает вопрос об открытии производства по делу.

26 декабря адвокаты М.Саакашвили подали в Окружной админсуд ходатайство о запрете экстрадиции их подзащитного до рассмотрения его иска к Государственной миграционной службе, запланированного на 3 января 2018 года.

"Существует риск, что Минюст и ГМС... могут пытаться выдворить или экстрадировать Саакашвили без соответствующих юридических оснований. Поэтому сегодня, чтобы предотвратить это, адвокаты подали в Окружной админсуд ходатайство о запрете совершать Минюсту и ГМС любые такие действия до окончания рассмотрения иска Саакашвили в ГМС, который рассмотрят по существу 3 января", - говорится в сообщении юристов "Руха новых сил", опубликованном на странице М.Саакашвили в Facebook 26 декабря.

При этом в сообщении отмечалось, что ходатайство было отклонено.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства. Тот заявил о намерении оспорить приказ Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, нуждающемся в дополнительной защите.

3 ноября Окружной административный суд Киева открыл производство по иску М.Саакашвили, в котором тот просит суд признать незаконным бездействие облуправления ГМС по проведению рассмотрения заявления М.Саакашвили, поданном в это управление 26 октября. Кроме того, истец просит обязать облуправление ГМС рассмотреть заявление о признании его лицом, нуждающемся в дополнительной защите, поданное 11 сентября во Львовское облуправление ГМС. Следующее заседание по иску назначено на 3 января 2018 года.