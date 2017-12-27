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СНГ 27.12.2017 18:48

Белорусские медики благодарят МИД России и Кадырова за содействие их освобождению из Ливии

Супружеская пара белорусских медиков, врач, специализирующийся по лечению от боевых травм Сергей Здота, и операционная медсестра Инна Бабуш, находившиеся в Ливии в качестве заложников, воздержались от сообщения о деталях своего освобождения, но не исключают, что организаторы их "домашнего ареста" преследовали цель провокации.

"Два руководителя частного медицинского центра (где работали белорусские медики) имели своего земляка в ливийском посольстве в Белоруссии, военного атташе Мухтара Шируба. Он с первых дней наших неприятностей был поставлен в курс, он был в курсе событий о том, что у нас были изъяты паспорта, и о том, что нас не рассчитывают (оплата труда). Ситуация была оговорена, спровоцирована, чтобы впоследствии, может быть, сыграть на заложниках. Как сыграть? Это уже другой вопрос", - заявил С.Здота в Москве журналистам.

Белорусский врач уклонился от ответа на вопрос о деталях освобождения из-под так называемого "домашнего ареста", отметив, что он не компетентен делать такие уточнения.

При этом супружеская пара белорусских медиков выразила благодарность российскому МИДу, главе Чечни Рамзану Кадырову и МИДу Белоруссии. Медики также отметили содействие с ливийской стороны.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, С.Здота сказал, что планирует продолжить медицинскую практику в Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛИВИЯ, МЕДИКИ, БЛАГОДАРНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]