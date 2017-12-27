Туристы из КНР по-прежнему предпочитают Таиланд и Японию на китайский Новый год

Китайские туристы по-прежнему отдают предпочтение Таиланду, Японии и Мальдивам для поездок на Новый год по лунному календарю, который в Китае также называется праздником весны, свидетельствуют данные онлайн-туроператора Fliggy, который входит в группу Alibaba.
Хотя до китайского Нового года остается еще почти два месяца (его будут отмечать с 16 февраля), многие китайцы уже сейчас торопятся купить туры за границу на недельные новогодние каникулы, сообщает агентство "Синьхуа".
Некоторые граждане КНР предпочитают встречать Новый год близ Южного полюса. Fliggy предлагает две специальных программы путешествий в Антарктику, которые рассчитаны примерно на тысячу туристов.
В стране наблюдается тенденция "омоложения" выезжающих за границу туристов. Согласно данным Fliggy, уже 54% пользователей этой платформы составляют люди, родившиеся в 1990-х годах.
Между тем на календарный Новый год, когда китайцы будут отдыхать всего три дня, поездки по стране и за рубеж совершат не менее 135 млн человек - на 12,5% больше, чем в прошлом году, прогнозирует Государственное управление по делам туризма КНР.
По оценкам управления, доходы Китая от внутреннего туризма за три дня новогодних праздников вырастут на 12,7% - до $11,5 млрд.
Наиболее популярными направлениями в пределах КНР будут город Санья на острове Хайнань, славящийся морскими курортами, Харбин - столица самой северной провинции Китая, а также приморский Сямынь. За пределами страны китайцы отдают предпочтение Японии (особенно острову Хоккайдо и городу Аомори), Таиланду и США, отмечает Ctrip.
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