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Происшествия 27.12.2017 16:39

Пограничники Азербайджана выявили транснациональную преступную группу из Индии, занимающуюся нелегальной миграцией

Пограничники Азербайджана обезвредили организованную преступную группу, занимающуюся нелегальной миграцией на азербайджано-грузинской границе, сообщает пресс-служба Госпрогранслужбы (ГПС).

«Двое граждан Индии Шукла Саркхар Житендракумар (Shukla Sarkhar Jitendrakumar 1993 г./р.) и Шукла Яш Житендракумар (Shukla Yash Jitendrakumar 1995 г.р.) были задержаны 15 декабря при попытке пересечь азербайджано-грузинскую государственную границу на территории села Садахлы Агстафаинского района»,- говорится в сообщении.

ГПС отмечает, что в результате проведенных оперативно-розыскных мер были установлены и задержаны таксист, который привез иностранцев на указанную территорию и проводник, состоящий в сговоре с группой граждан Грузии.

Кроме того, согласно информации ГПС, еще один гражданин Индии Сингх Сукхвиндер (Singh Sukhvinder 1995 г./р.) был задержан 17 декабря в качестве подозреваемого при переходе в Грузию в пограничном пункте «Беюк-Кесик».

«В ходе осмотра личных вещей С.Сукхвиндера, были обнаружены паспорта гражданина Пакистана и Индии. Было установлено, что задержанный причастен к нелегальной миграции граждан Индии», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПОГРАНИЧНИКИ, МИГРАЦИЯ, НАРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]