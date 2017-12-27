Пограничники Азербайджана выявили транснациональную преступную группу из Индии, занимающуюся нелегальной миграцией

Пограничники Азербайджана обезвредили организованную преступную группу, занимающуюся нелегальной миграцией на азербайджано-грузинской границе, сообщает пресс-служба Госпрогранслужбы (ГПС).
«Двое граждан Индии Шукла Саркхар Житендракумар (Shukla Sarkhar Jitendrakumar 1993 г./р.) и Шукла Яш Житендракумар (Shukla Yash Jitendrakumar 1995 г.р.) были задержаны 15 декабря при попытке пересечь азербайджано-грузинскую государственную границу на территории села Садахлы Агстафаинского района»,- говорится в сообщении.
ГПС отмечает, что в результате проведенных оперативно-розыскных мер были установлены и задержаны таксист, который привез иностранцев на указанную территорию и проводник, состоящий в сговоре с группой граждан Грузии.
Кроме того, согласно информации ГПС, еще один гражданин Индии Сингх Сукхвиндер (Singh Sukhvinder 1995 г./р.) был задержан 17 декабря в качестве подозреваемого при переходе в Грузию в пограничном пункте «Беюк-Кесик».
«В ходе осмотра личных вещей С.Сукхвиндера, были обнаружены паспорта гражданина Пакистана и Индии. Было установлено, что задержанный причастен к нелегальной миграции граждан Индии», - говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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