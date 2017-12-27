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Дальнее зарубежье 27.12.2017 16:48

Эрдоган обвинил Асада в терроре

Президент Сирии Башар Асад не должен оставаться у власти в стране, потому что он проводит политику террора, цитирует агентство "Анадолу" слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Как можно строить будущее страны с президентом, на руках которого кровь миллиона соотечественников? Асад не должен находиться у власти в Сирии, потому что он проводит политику террора на государственном уровне", - сказал Р.Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с главой Туниса Бежи Каидом ас-Себси в Тунисе.

Он заявил, что при Б.Асаде обеспечить стабильность в Сирии невозможно.

"Почему международная коалиция по борьбе с терроризмом, Россия или Турция вовлечены в сирийский конфликт? Потому что в Сирии нет стабильности, а при Асаде обеспечить ее будет невозможно", - добавил он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, АСАД, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]