Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0188 RUR   0.0295 GBR   2.2745 TRY   0.4464

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.47 Brent   65.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 12° 29 Дек 30 Дек 10°

ТЭК 27.12.2017 16:51

Путин: водители побежали из Газпрома после перевода автопарка на газ

Перевод автопарка "Газпрома" на газомоторное топливо привел к масштабным увольнениям водителей корпорации, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в среду.

"Газпром" свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего", - сказал он.

"А что в армии, что в Министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, что комментарии излишни", - добавил В.Путин.

"Газомоторное топливо прежде всего экологически чистое, и у нас есть большие конкурентные преимущества в этом. Потому что у нас этого топлива достаточно. А реализация нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгоднее даже, чем реализация самого газа. А внутри страны он будет продаваться с большим экономическим эффектом и будет создавать безусловное конкурентное преимущество для всей экономики. И надо продолжать поддержку этого и на правительственном, и на региональном уровне", - заключил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ГАЗОМОТОРЫ


Похожие новости


Президент Молдавии просит "Газпром" снизить цену на газ для Кишинева на 10-15% Газпром установил рекорд экспорта газа, превысив значение в 179,8 млрд кубометров Газпром изучает продление "Турецкого потока" через Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию в Баумгартен Газпром с начала года увеличил объем экспорта газа в Турцию на 23,4% Совет директоров Газпрома одобрил открытие представительства в Азербайджане Газпром открывает представительство в Азербайджане - вопрос согласуется советом директоров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]