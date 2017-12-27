Путин: водители побежали из Газпрома после перевода автопарка на газ

Перевод автопарка "Газпрома" на газомоторное топливо привел к масштабным увольнениям водителей корпорации, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в среду.

"Газпром" свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего", - сказал он.

"А что в армии, что в Министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, что комментарии излишни", - добавил В.Путин.

"Газомоторное топливо прежде всего экологически чистое, и у нас есть большие конкурентные преимущества в этом. Потому что у нас этого топлива достаточно. А реализация нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгоднее даже, чем реализация самого газа. А внутри страны он будет продаваться с большим экономическим эффектом и будет создавать безусловное конкурентное преимущество для всей экономики. И надо продолжать поддержку этого и на правительственном, и на региональном уровне", - заключил он.