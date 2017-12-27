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Дальнее зарубежье 27.12.2017 16:54

США заявили о ликвидации 13 террористов в результате авиаудара в Сомали

ВВС США в ходе авиаудара в Сомали уничтожили 13 боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб", сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).

Американские военные нанесли авиаудар 24 декабря.

"В сотрудничестве с федеральным правительством Сомали, силы США провели авиаудар, направленный против боевиков "Аш-Шабаб", утром 24 декабря 2017 года на юге Сомали, ликвидировав 13 террористов", - говорится в заявлении командования.

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Тэги: СОМАЛИ, США, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]