США заявили о ликвидации 13 террористов в результате авиаудара в Сомали

ВВС США в ходе авиаудара в Сомали уничтожили 13 боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб", сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).

Американские военные нанесли авиаудар 24 декабря.

"В сотрудничестве с федеральным правительством Сомали, силы США провели авиаудар, направленный против боевиков "Аш-Шабаб", утром 24 декабря 2017 года на юге Сомали, ликвидировав 13 террористов", - говорится в заявлении командования.