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СНГ 27.12.2017 19:05

Эстония рассчитывает на возобновление работы своих консульств в Петербурге и Пскове в начале января

МИД Эстонии надеется, что консульские представительства в Санкт-Петербурге и Пскове смогут начать работу в начале января.

"Как генконсульство в Петербурге, так и консульство в Пскове смогут начать работать, как только будут улажены формальности в России. Надеемся, что это произойдет в начале января", - сообщил агентству BNS пресс-секретарь МИД.

На прошлой неделе в интервью Raadio-4 российский посол Александр Петров сказал, что российский консул в Нарве и эстонский генконсул в Петербурге в ближайшее время возобновят работу.

В конце мая власти Эстонии выслали из страны генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казенного и консула-советника Андрея Сургаева.

В ответ власти России тогда же объявили персона нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и главу Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИД, РОССИЯ, КОНСУЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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