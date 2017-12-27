Эстония рассчитывает на возобновление работы своих консульств в Петербурге и Пскове в начале января

МИД Эстонии надеется, что консульские представительства в Санкт-Петербурге и Пскове смогут начать работу в начале января.

"Как генконсульство в Петербурге, так и консульство в Пскове смогут начать работать, как только будут улажены формальности в России. Надеемся, что это произойдет в начале января", - сообщил агентству BNS пресс-секретарь МИД.

На прошлой неделе в интервью Raadio-4 российский посол Александр Петров сказал, что российский консул в Нарве и эстонский генконсул в Петербурге в ближайшее время возобновят работу.

В конце мая власти Эстонии выслали из страны генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казенного и консула-советника Андрея Сургаева.

В ответ власти России тогда же объявили персона нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и главу Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик.