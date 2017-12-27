Американцы тратят $16 млрд в год на ненужные подарки

Каждый американец получает минимум один совершенно ненужный подарок в год, причем средняя стоимость таких подарков составляет $49,5, показывают результаты опроса, проведенного компанией Pureprofile.
Таким образом, ежегодно граждане США тратят в общей сложности $16 млрд на вещи, которые потом пылятся на полках или оказываются в мусорной корзине.
Почти четверть опрошенных сказали, что худшие подарки им дарят друзья, и лишь 5% пожаловались на бесполезные подарки со стороны начальства. При этом 7% респондентов признались, что сами дарили подарки родным и близким, зная, что они им не понравятся.
Чаще всего люди ошибаются с выбором одежды и аксессуаров - 46% опрошенных назвали их в числе самых ненужных вещей, полученных на праздники. Далее следуют домашняя утварь, косметика и духи.
Интересно, что самой беспроигрышной категорией подарков оказалась музыка - лишь 3% респондентов указали, что им не понравился подарок из этой сферы.
Чтобы избежать дарения абсолютно бесполезных вещей, аналитики издания Moneyish.com советуют дарить подарочные карты (владелец использует их для покупки действительно нужных вещей, а еще их можно легко передарить) и составлять списки желаемых подарков, с которыми могут ознакомиться все желающие. Кроме того, ненужную вещь можно продать на одном из многочисленных сайтов.
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