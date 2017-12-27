АИФ в 2017 году выдал ипотечных кредитов на 194 млн манатов

В 2017 году ипотечные кредиты по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) получили около 3 тыс. граждан Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Фонде.

«В 2017 году около 3 тыс. граждан Азербайджана получили кредиты по линии АИФ на общую сумму 194 млн манатов», - отметили в АИФ.

В целом, за весь период деятельности АИФ было выдано кредитов на сумму 930 млн манатов. Кредиты получили более 21 тыс. граждан.

Из общего объема кредитов более 276 млн манатов пришлось на долю социальной ипотеки.

В АИФ также отметили, что в 2017 году посредством эмиссии облигаций фонда привлечено средств на сумму 265 млн манатов, из имеющихся в обороте облигаций на выплату основного долга направлено 65 млн манатов.

В целом, с 2009 года Фонд осуществил 13 эмиссий облигаций, тем самым привлек 655 млн манатов. В настоящее время объем облигаций Фонда, находящийся в обращении, составляет 534,6 млн манатов.

В 2017 году из госбюджета предусматривалось выделение Фонду 50 млн манатов (на социальную ипотеку). "Весь предусмотренный на текущий год объем средств был перечислен АИФ. В целом, в 2005-2017гг АИФ получил из госбюджета средств на сумму 366 млн манатов", - подчеркнули в фонде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

АИФ был создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Б.Рустамбеков