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СНГ 27.12.2017 17:42

РФ в ближайшее время может подписать контракт с Индией на поставку С-400 - Рогозин

Россия в ближайшее время может выйти на подписание контракта на поставку зенитных ракетных систем дальнего действия С-400 Индии, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы надеемся, что с Индией в ближайшее время тоже будет подписан контракт на С-400", - сказал Д.Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что за С-400 уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей.

"Многие страны стоят в очереди, причем те, которые никогда не покупали наше вооружение, где (продавцами - ИФ) всегда были американцы", - сказал Д.Рогозин.

Он добавил, что спросом пользуется и другая зенитная ракетная система - С-300, которая "как семечки расходится за границу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ЗРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]