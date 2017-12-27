РФ в ближайшее время может подписать контракт с Индией на поставку С-400 - Рогозин

Россия в ближайшее время может выйти на подписание контракта на поставку зенитных ракетных систем дальнего действия С-400 Индии, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Мы надеемся, что с Индией в ближайшее время тоже будет подписан контракт на С-400", - сказал Д.Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
Он отметил, что за С-400 уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей.
"Многие страны стоят в очереди, причем те, которые никогда не покупали наше вооружение, где (продавцами - ИФ) всегда были американцы", - сказал Д.Рогозин.
Он добавил, что спросом пользуется и другая зенитная ракетная система - С-300, которая "как семечки расходится за границу".
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