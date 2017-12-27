Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Москве подготовит свыше 7 тыс. наблюдателей

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве подготовит более 7 тыс. наблюдателей для работы на избирательных участках 18 марта 2018 года, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на пресс-конференции в среду.

"Необходимо подобрать более 7 тыс. наблюдателей, их обучить", - сказал он.

А.Шапошников напомнил, что общественный штаб по наблюдению за выборами в столице возглавил член Общественной палаты Москвы, главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Его заместитель по штабу - сам А.Шапошников.

"Уверен, что нас ждут очень интересные выборы", - отметил спикер Мосгордумы.

Он напомнил, что 5 декабря принят федеральный закон, которым закреплено право Общественной палаты РФ и общественных палат регионов назначать наблюдателей в избирательные комиссии. "То есть теперь мы не будем ограничиваться видеонаблюдением, а будем наблюдать и контролировать ход голосования и подсчета голосов непосредственно на избирательных участках", - отметил А.Шапошников.

По его словам, на предстоящих выборах видеонаблюдение будет организовано не только в местах голосования, но и в помещениях территориальных избирательных комиссий. "Такая система впервые была применена в Москве на выборах муниципальных депутатов в сентябре текущего года", - добавил А.Шапошников.