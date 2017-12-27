Турция достигла полной договоренности с Россией о поставках четырех дивизионов С-400 - министр обороны

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в среду сообщил, что Анкара и Москва полностью согласовали поставки четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Соответствующая договоренность уже достигнута", - сказал он.

При этом министр пояснил, что на переговорах о приобретении С-400 - на сумму в $2,5 млрд - вызывали вопрос условия кредитования этого контракта.

"Точнее, мы пытались определиться: приобрести ли ЗРК за счет кредита или за собственные средства Турции. В итоге было принято решение в пользу частичного кредитования", - отметил министр.