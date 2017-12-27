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Регион 27.12.2017 19:45

Турция достигла полной договоренности с Россией о поставках четырех дивизионов С-400 - министр обороны

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в среду сообщил, что Анкара и Москва полностью согласовали поставки четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Соответствующая договоренность уже достигнута", - сказал он.

При этом министр пояснил, что на переговорах о приобретении С-400 - на сумму в $2,5 млрд - вызывали вопрос условия кредитования этого контракта.

"Точнее, мы пытались определиться: приобрести ли ЗРК за счет кредита или за собственные средства Турции. В итоге было принято решение в пользу частичного кредитования", - отметил министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]