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СНГ 27.12.2017 18:30

Представитель Киева подтверждает освобождение 68 украинских пленных в Донбассе

В рамках обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и самопровозглашенными образованиями на востоке страны уже освобождены 68 украинских пленных, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

"На 16:10 освободили 68 человек ", - написал он в своей странице в соцсети "Фейсбук".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что глава государства уже прибыл в Донбасс для встречи украинцами, с освобожденными из плена.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПЛЕННЫЕ, ОБМЕН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]