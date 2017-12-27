Представитель Киева подтверждает освобождение 68 украинских пленных в Донбассе

В рамках обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и самопровозглашенными образованиями на востоке страны уже освобождены 68 украинских пленных, сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

"На 16:10 освободили 68 человек ", - написал он в своей странице в соцсети "Фейсбук".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что глава государства уже прибыл в Донбасс для встречи украинцами, с освобожденными из плена.