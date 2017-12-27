Премьер Турции обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Иерусалима

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул Азиз Аль Сауд и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым провели переговоры в Эр-Рияде, в ходе которых стороны затронули тему конфликта между палестинцами и Израилем и обсуждали ситуацию вокруг Иерусалима, сообщает турецкое издание "Сабах" со ссылкой на свои источники.

Стороны вновь осудили принятое президентом США Дональдом Трампом решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и отметили, что Анкара и Эр-Рияд предпримут шаги для защит прав палестинцев.

Участники переговоров также подчеркнули, что недавнее голосование в Генассамблее ООН по статусу Иерусалима является важным шагом международного сообщества.

На прошлой неделе Генассамблея ООН 128 голосами против восьми приняла резолюцию, требующую, чтобы статус Иерусалима был определен на основе переговоров между заинтересованными сторонами - Израилем и Палестиной.

В начале декабря американский президент объявил о решении Вашингтона перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также признал Иерусалим столицей Израиля.