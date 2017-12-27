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Бизнес и законодательство 27.12.2017 19:33

Apple резко снизила долю рынка смартфонов в III квартале

Американская компания Apple Inc. сохраняет лидерство на мировом рынке смартфонов, однако ее доля существенно снизилась в третьем квартале 2017 года, свидетельствуют данные Counterpoint Research.

По оценке экспертов компании, в июле-сентябре Apple получила 60% глобальной прибыли от продажи смартфонов против 86% за аналогичный период прошлого года.

Падение доли рынка аналитики объясняют тем, что в прошлом квартале компания активно продавала более дешевые смартфоны старых моделей. Кроме того, сказалась конкуренция со стороны Samsung, выпустившей свой новый флагман Galaxy Note 8 и получившей 26% глобальной прибыли в сегменте.

Пятерку лидеров замыкают три китайские компании - Huawei, Oppo и Vivo. Доля рынка каждой из этих компаний не превышает 5%.

Акции Apple дешевеют на 0,3% в начале торгов в среду. С начала года капитализация компании подскочила на 47%, до $875,75 млрд.

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Тэги: США, APPLE, СМАРТФОНЫ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]