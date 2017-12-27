В Германии в праздничной иллюминации будут использованы рекордные 17 млрд ламп

Во время празднования Рождества и Нового года в Германии в общей сложности будет гореть около 17 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах, что является рекордом.
В 2016 году их насчитывалось всего порядка 9,5 млрд, свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу компании Lichtblick.
Такой значительный рост связан с повышением популярности светодиодов. В результате количество отдельных ламп на каждом украшении существенно увеличивается, в то время как потребление энергии сокращается. Об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявили 71% немцев, только 19% продолжают наряжать дома только с помощью ламп накаливания.
"Рождественское освещение и экономичное энергопотребление не должны противоречить друг другу. Сейчас большинство домохозяйств полагаются на светодиодные рождественские украшения, которые создают праздничное сияние и в то же время защищают кошелек, потому что LED-лампы потребляют на 90% меньше электроэнергии, чем обычные лампы", - заявил пресс-секретарь LichtBlick Ральф Кампвирт.
На праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 660 млн кВт.ч электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению достаточно большого города, который насчитывает 220 тыс. домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 197 млн евро. В 2016 году эти показатели составляли соответственно 820 млн кВт.ч, 270 тыс. домохозяйств и 235 млн евро.
При этом 80% респондентов заявили о необходимости освещения мест общего пользования на Рождество и только 11% выступают против световых декораций, поскольку на них затрачивается много энергии и денег.
В проводившемся в ноябре опросе приняло участие почти 2,1 тыс. жителей Германии.
Lichtblick является крупнейшей в ФРГ независимой компанией в сфере "зеленой" энергетики, число клиентов которой превышает 1 млн. Выручка по итогам 2016 года составляла около 670 млн евро.
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