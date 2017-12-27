В плену в Донбассе остаются свыше 100 украинцев, более 400 считаются пропавшими без вести - СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что на сегодня уже освобождены или найдены 3 тыс. 215 человек, 103 человека еще остаются в плену в Донецкой и Луганской областях и 402 считаются без вести пропавшими.
Как сообщает в среду пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук, В.Грицак отметил, что на сегодня уже освобождены или найдены 3 тыс. 215 человек.
Всего в плену остаются 103 человека в Донецке и Луганске, отметил В.Грицак.
"Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших", - подчеркнул глава СБУ.
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