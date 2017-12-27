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СНГ 27.12.2017 21:00

В плену в Донбассе остаются свыше 100 украинцев, более 400 считаются пропавшими без вести - СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что на сегодня уже освобождены или найдены 3 тыс. 215 человек, 103 человека еще остаются в плену в Донецкой и Луганской областях и 402 считаются без вести пропавшими.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук, В.Грицак отметил, что на сегодня уже освобождены или найдены 3 тыс. 215 человек.

Всего в плену остаются 103 человека в Донецке и Луганске, отметил В.Грицак.

"Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших", - подчеркнул глава СБУ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ПЛЕННЫЕ, СБУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]