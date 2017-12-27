ADIF определен ликвидатором DemirBank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) стал ликвидатором ОАО «DemirBank», отмечается в сообщении фонда.

"Решением Бакинского Апелляционного суда от 27 декабря 2017 года ОАО «DemirBank» объявлен банкротом и началась процедура ликвидации банка. ADIF назначен ликвидатором "DemirBank", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, MBNP 22 декабря 2017 года приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.

DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).

Н.Аббасова