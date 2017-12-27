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Финансы 27.12.2017 21:05

ADIF определен ликвидатором DemirBank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) стал ликвидатором ОАО «DemirBank», отмечается в сообщении фонда.

"Решением Бакинского Апелляционного суда от 27 декабря 2017 года ОАО «DemirBank» объявлен банкротом и началась процедура ликвидации банка. ADIF назначен ликвидатором "DemirBank", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, MBNP 22 декабря 2017 года приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.

DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).

Н.Аббасова

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Тэги: ADIF, БАНК, ЛИКВИДАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]