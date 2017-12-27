Жириновский первым подал документы для регистрации кандидатом в президенты на выборах главы государства - ЦИК РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский первым среди других претендентов на пост президента подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы государства, ЦИК России в течение десяти дней примет решение.
"Нам поступили документы от Владимира Жириновского. У ЦИК есть десять дней, чтобы принять по ним решение", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Центризбиркома в среду.
В.Жириновский на минувшей неделе первым среди самовыдвиженцев подал документы, необходимые для выдвижения кандидата на выборы президента в 2018 году. ЦИК России, изучив их, принял решение зарегистрировать его уполномоченных представителей и разрешил ему открыть избирательный счет.
Таким образом, лидер ЛДПР смог первым подать документы в комиссию на регистрацию в качестве кандидата. Так как он является лидером парламентской партии, то освобожден от необходимости собирать подписи.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.
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