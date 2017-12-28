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ТЭК 28.12.2017 06:25

Правительство Азербайджана в течение нескольких лет будет выделять из бюджета средства на реконструкцию БНПЗ

Правительство Азербайджана планирует в течение нескольких лет выделять из госбюджета средства на реконструкцию Бакинского НПЗ им. Г.Алиева (БНПЗ), заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Мы рассматриваем реконструкцию БНПЗ как важный инфраструктурный проект. Поэтому в течение нескольких лет из госбюджета будут выделяться средства на эти цели», - сказал С.Шарифов в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, кроме этого, власти страны будут оказывать финансовую поддержку компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) с целью поддержания ее уровня добычи нефти. «На эти цели также из госбюджета будут выделяться средства, в частности, в 2018 году», - добавил министр.

Согласно последней оценке, стоимость проекта модернизации и реконструкции БНПЗ составляет около $1,5 млрд.

Реконструкция БНПЗ будет осуществлена в три этапа, и включает строительство в общей сложности 14 установок. Первый этап работ предусматривает ввод в эксплуатацию в 2018 году новой битумной установки и соответствующих установок общезаводского хозяйства, а также нового пункта заправки LPG.

Второй этап предполагает проведение соответствующей реконструкции, строительство и ввод до конца 2020 года новых установок для производства дизельного топлива по стандартам Euro-5.

Третий этап включает необходимую реконструкцию, строительство и ввод к началу 2020 года новых установок для выпуска автомобильного бензина марок AI-92/95/98 по стандартам Euro-5.

По результатам работ, мощность завода по первичной переработке нефти увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн в год, будет налажено производство автомобильного бензина в соответствии с потребностями рынка, оптимизированы эксплуатационные расходы БНПЗ и будет полностью выведена из эксплуатации инфраструктура бывшего НПЗ "Azerneftyag".

После модернизации на НПЗ будет производиться 1,9 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн (25% от общего объема производства нефтепродуктов на заводе), дизельного топлива - 3 млн тонн в год (37%) вместо нынешних 1,9 млн тонн, керосин - 1 млн тонн (13%) вместо нынешних 0,7 млн тонн, и другие виды нефтепродуктов - 25%.

А.Азизов

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Тэги: БНПЗ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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