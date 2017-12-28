Правительство Азербайджана в течение нескольких лет будет выделять из бюджета средства на реконструкцию БНПЗ

Правительство Азербайджана планирует в течение нескольких лет выделять из госбюджета средства на реконструкцию Бакинского НПЗ им. Г.Алиева (БНПЗ), заявил министр финансов Самир Шарифов.
«Мы рассматриваем реконструкцию БНПЗ как важный инфраструктурный проект. Поэтому в течение нескольких лет из госбюджета будут выделяться средства на эти цели», - сказал С.Шарифов в интервью государственному телеканалу AzTV.
По его словам, кроме этого, власти страны будут оказывать финансовую поддержку компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) с целью поддержания ее уровня добычи нефти. «На эти цели также из госбюджета будут выделяться средства, в частности, в 2018 году», - добавил министр.
Согласно последней оценке, стоимость проекта модернизации и реконструкции БНПЗ составляет около $1,5 млрд.
Реконструкция БНПЗ будет осуществлена в три этапа, и включает строительство в общей сложности 14 установок. Первый этап работ предусматривает ввод в эксплуатацию в 2018 году новой битумной установки и соответствующих установок общезаводского хозяйства, а также нового пункта заправки LPG.
Второй этап предполагает проведение соответствующей реконструкции, строительство и ввод до конца 2020 года новых установок для производства дизельного топлива по стандартам Euro-5.
Третий этап включает необходимую реконструкцию, строительство и ввод к началу 2020 года новых установок для выпуска автомобильного бензина марок AI-92/95/98 по стандартам Euro-5.
По результатам работ, мощность завода по первичной переработке нефти увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн в год, будет налажено производство автомобильного бензина в соответствии с потребностями рынка, оптимизированы эксплуатационные расходы БНПЗ и будет полностью выведена из эксплуатации инфраструктура бывшего НПЗ "Azerneftyag".
После модернизации на НПЗ будет производиться 1,9 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн (25% от общего объема производства нефтепродуктов на заводе), дизельного топлива - 3 млн тонн в год (37%) вместо нынешних 1,9 млн тонн, керосин - 1 млн тонн (13%) вместо нынешних 0,7 млн тонн, и другие виды нефтепродуктов - 25%.
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 122 раза - Минобороны Азербайджана
МГ ОБСЕ передала Баку и Еревану предложения по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ – МИД РФ
Глава Минобороны Азербайджана проверил боеготовность танковых подразделений в зоне карабахского конфликта
Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 14 кг наркотиков
Весной и осенью 2018г в Баку вновь пройдет шопинг-фестиваль – глава Минкультуры и туризма
Для американцев Обама стал самым почитаемым мужчиной, а Хиллари Клинтон - самой почитаемой женщиной года - опрос
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Госдеп США рекомендует американцам не посещать района Петербурга, где произошел взрыв
США готовы сотрудничать с Россией, но нормальные отношения невозможны до решения украинской проблемы - Тиллерсон
Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человек - власти
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Нахчыван - лидер инвестиционного рейтинга
Награждены победители конкурса «Электронное образование», организованного при поддержке Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Попытка армян обвинить историка Кузнецова в разжигании межнациональной розни вновь закончилась провалом
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»