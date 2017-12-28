Цена на нефть в $45 за баррель в госбюджете Азербайджана на 2018г является оптимальной – глава Минфина

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов считает оптимальной цену на нефть в $45 за баррель, заложенную в госбюджете на 2018 год.
"Я считаю цену на нефть в $45 за баррель, предусмотренную в госбюджете на следующий год, оптимальной", - сказал С.Шарифов в интервью государственному телеканалу AzTV.
По его словам, в настоящее время цены на нефть на мировых рынках значительно выше. "Мы считаем, что дополнительные доходы, полученные при высоких ценах на нефть, нужно направлять в резервы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал о необходимости больше средств направлять в резервы", - отметил он.
С.Шарифов подчеркнул, что правительство должно предпринимать контрциклические меры с целью избежать проблем при резких колебаниях цен на нефть. "Поэтому мы сейчас ведем обсуждения по фискальному правилу (специальной формулы, в соответствии с которой будет рассчитываться верхний предел использования нефтяных доходов – ИФ)", - добавил он.
Министр отметил, что цена на нефть в $45 за баррель позволяет Азербайджану "решать все текущие проблемы и задачи".
А.Азизов
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