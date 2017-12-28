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ТЭК 28.12.2017 08:47

Цена на нефть в $45 за баррель в госбюджете Азербайджана на 2018г является оптимальной – глава Минфина

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов считает оптимальной цену на нефть в $45 за баррель, заложенную в госбюджете на 2018 год.

"Я считаю цену на нефть в $45 за баррель, предусмотренную в госбюджете на следующий год, оптимальной", - сказал С.Шарифов в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, в настоящее время цены на нефть на мировых рынках значительно выше. "Мы считаем, что дополнительные доходы, полученные при высоких ценах на нефть, нужно направлять в резервы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал о необходимости больше средств направлять в резервы", - отметил он.

С.Шарифов подчеркнул, что правительство должно предпринимать контрциклические меры с целью избежать проблем при резких колебаниях цен на нефть. "Поэтому мы сейчас ведем обсуждения по фискальному правилу (специальной формулы, в соответствии с которой будет рассчитываться верхний предел использования нефтяных доходов – ИФ)", - добавил он.

Министр отметил, что цена на нефть в $45 за баррель позволяет Азербайджану "решать все текущие проблемы и задачи".

А.Азизов

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Цена на нефть в госбюджете Азербайджана на 2018г заложена в $45 за баррель - Минфин

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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