Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0259 RUR   0.0295 GBR   2.282 TRY   0.4457

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.64 Brent   66.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 30 Дек 11° 31 Дек

Дальнее зарубежье 28.12.2017 17:02

Премьер Италии перед роспуском парламента рассказал об успехах своего правительства

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони в четверг выступил с последней пресс-конференцией перед роспуском парламента Италии и рассказал о годе своей работы во главе совета министров.

"Италия возобновила движение вперед после самого серьезного послевоенного кризиса", - заявил П.Джентилони, отметив вклад в развитие экономики страны итальянских семей и предпринимателей.

Премьер отметил, что его правительство, сформированное после отставки предыдущего премьер-министра Маттео Ренци, было проблемным, но "приносящим результаты" органом власти. Следующее правительство, по словам П.Джентилони, должно стремиться к реформам и быть амбициозным.

Также П.Джентилони рассказал о вкладе Италии в борьбу с ИГ (террористическая организация, запрещена в России).

"2017 год стал годом военного поражения ИГ, поражения, соответствующий вклад в которое внесла и наша страна, используя свои возможности по военной подготовке и оказанию помощи", - сказал премьер.

Премьер отметил успехи Италии в решении вопросов незаконной миграции. Он заявил о снижении количества смертей мигрантов при переправке через море, связанном, в частности, со снижением числа прибывающих в Италию мигрантов.

"Управлять этим явлением можно, и Италия это доказывает", - сказал П.Джентилони.

Ожидается, что позже в четверг президент Италии Серджо Маттарелла должен распустить парламент Италии в преддверии запланированных на 2018 год выборов. Дату выборов должен назвать совет министров под председательством П.Джентилони, однако неофициально партии согласовали проведение выборов 4 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ИТОГИ


Похожие новости


Премьер Италии заявляет о намерении обсудить с Путиным актуальные вопросы перед саммитом G7 Премьер Италии выступил в поддержку кандидата в президенты Франции Макрона Премьер Италии высказался за поддержание диалога с Россией Премьер Италии перенес небольшую хирургическую операцию Властям Италии необходимо обеспечить безопасность в регионе, затронутом землетрясением - Ренци Обама проводит последний официальный прием в Белом доме в качестве главы государства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]