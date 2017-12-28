Премьер Италии перед роспуском парламента рассказал об успехах своего правительства

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони в четверг выступил с последней пресс-конференцией перед роспуском парламента Италии и рассказал о годе своей работы во главе совета министров.
"Италия возобновила движение вперед после самого серьезного послевоенного кризиса", - заявил П.Джентилони, отметив вклад в развитие экономики страны итальянских семей и предпринимателей.
Премьер отметил, что его правительство, сформированное после отставки предыдущего премьер-министра Маттео Ренци, было проблемным, но "приносящим результаты" органом власти. Следующее правительство, по словам П.Джентилони, должно стремиться к реформам и быть амбициозным.
Также П.Джентилони рассказал о вкладе Италии в борьбу с ИГ (террористическая организация, запрещена в России).
"2017 год стал годом военного поражения ИГ, поражения, соответствующий вклад в которое внесла и наша страна, используя свои возможности по военной подготовке и оказанию помощи", - сказал премьер.
Премьер отметил успехи Италии в решении вопросов незаконной миграции. Он заявил о снижении количества смертей мигрантов при переправке через море, связанном, в частности, со снижением числа прибывающих в Италию мигрантов.
"Управлять этим явлением можно, и Италия это доказывает", - сказал П.Джентилони.
Ожидается, что позже в четверг президент Италии Серджо Маттарелла должен распустить парламент Италии в преддверии запланированных на 2018 год выборов. Дату выборов должен назвать совет министров под председательством П.Джентилони, однако неофициально партии согласовали проведение выборов 4 марта.
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