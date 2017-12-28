ИГИЛ полностью контролирует ряд районов Афганистана и пытается закрепиться на границе со странами Центральной Азии - МИД РФ

Афганский филиал ИГИЛ практически полностью контролирует ряд районов на севере Афганистана и предпринимает попытки закрепиться в областях, приграничных со странами Центральной Азии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Повышенную обеспокоенность вызывает ситуация на севере Афганистана, где так называемый афганский филиал ИГИЛ полностью контролирует ряд уездов и не оставляет попыток закрепиться в приграничных с государствами Центральной Азии северных областях Афганистана", - заявила М.Захарова в четверг на брифинге в Москве.
При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила факты активной вербовки со стороны ИГИЛ среди молодежи. "Развернута широкомасштабная вербовочная кампания", - сказала М.Захарова.
По ее словам, появилась информация о вступлении в ряды афганского филиала террористической группировки около 300 местных подростков в возрасте от десяти до пятнадцати лет.
У Рогозина в Баку состоялись переговоры с президентом Азербайджана
В Азербайджане появится новый новостной канал
Азербайджан во второй половине 2018 года будет председательствовать в ОЧЭС - МИД
В 2017 году в мире нашли меньше всего нефти в истории
Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2018г превысит 60 млрд манатов
Президент Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2018г
Мехрибан Алиева признана спортивным организатором года
Азербайджан в 2017 году распространил систему ASAN Visa на 14 стран - МИД
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Новогодняя скидка от Nar: Получи еще больше интернета с безлимитными пакетами Turbo
Филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
Азербайджанская компания Global Energy Solutions начала деятельность в Казахстане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»