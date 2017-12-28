ИГИЛ полностью контролирует ряд районов Афганистана и пытается закрепиться на границе со странами Центральной Азии - МИД РФ

Афганский филиал ИГИЛ практически полностью контролирует ряд районов на севере Афганистана и предпринимает попытки закрепиться в областях, приграничных со странами Центральной Азии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Повышенную обеспокоенность вызывает ситуация на севере Афганистана, где так называемый афганский филиал ИГИЛ полностью контролирует ряд уездов и не оставляет попыток закрепиться в приграничных с государствами Центральной Азии северных областях Афганистана", - заявила М.Захарова в четверг на брифинге в Москве.

При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила факты активной вербовки со стороны ИГИЛ среди молодежи. "Развернута широкомасштабная вербовочная кампания", - сказала М.Захарова.

По ее словам, появилась информация о вступлении в ряды афганского филиала террористической группировки около 300 местных подростков в возрасте от десяти до пятнадцати лет.