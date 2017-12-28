Цены на нефть стабильны у максимума за 2 года, Brent торгуется у $66,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают новости из Ливии и ждут данных о запасах нефти в США.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали к 9:20 на $0,03 (0,05%) - до $66,47 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $0,10 (0,17%) - до $59,74 за баррель.

Как сообщалось, добыча нефти в Ливии упала примерно на 130 тыс. баррелей в сутки, или на 12%, до 950 тыс. б/с, после взрыва на трубопроводе во вторник. Объемы отгрузки нефти на крупнейшем экспортном терминале Ливии в порту Эс-Сидр остаются на 50% ниже максимальных мощностей.

Кроме того, как сообщил накануне Американский институт нефти (API), товарные запасы нефти в США сократились на 5,96 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 декабря. Запасы бензина увеличились на 3,13 млн б/с.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 20:00 в четверг. По прогнозам экспертов, запасы нефти снизились на 3,75 млн баррелей.