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Внешняя политика 28.12.2017 16:54

Азербайджан во второй половине 2018 года будет председательствовать в ОЧЭС - МИД

Азербайджан во втором полугодии 2018 года будет председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

«Во второй половине 2018 года председательство в ОЧЭС перейдет к Азербайджану», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МИД республики.

ОЧЭС - межправительственная (международная) организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Чёрного моря.

Договор о черноморском экономическом сотрудничестве был подписан 25 июня 1992, сама организация появилась 1 мая 1999 года, когда в Стамбуле стороны подписали «Босфорское заявление».

Секретариат ОЧЭС был создан в марте 1994 года и расположен в Стамбуле.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОЧЭС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]