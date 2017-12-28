Азербайджан во второй половине 2018 года будет председательствовать в ОЧЭС - МИД

Азербайджан во втором полугодии 2018 года будет председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
«Во второй половине 2018 года председательство в ОЧЭС перейдет к Азербайджану», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МИД республики.
ОЧЭС - межправительственная (международная) организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Чёрного моря.
Договор о черноморском экономическом сотрудничестве был подписан 25 июня 1992, сама организация появилась 1 мая 1999 года, когда в Стамбуле стороны подписали «Босфорское заявление».
Секретариат ОЧЭС был создан в марте 1994 года и расположен в Стамбуле.
Ф.Исазаде
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